Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi

Belediye Meclisi'nden istediği 250 milyon TL'lik borçlanma yetkisi ile gündeme gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimlerine içerisinde alkol, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu 250 TL'lik yılbaşı paketi gönderdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri yeni yıl paketi gönderdi. Vahap Seçer'in 2021 yılı temennilerinin bulunduğu paket, ulaşan isimler tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

ALKOLLÜ YILBAŞI PAKETİ

İçerisinde alkollü, nar, çerez ve çeşitli tatlıların olduğu paketin 250 TL değerinde olduğu belirtiliyor. Belediyenin hangi ihaleyle temin ettiği ve kaç kişiye dağıttığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

250 MİLYON TL'LİK BORÇLANMA YETKİSİ REDDEDİLMİŞTİ

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 9 Aralık'ta düzenlediği toplantıya Belediye Başkan Vahap Seçer'in borçlanma yetkisi damga vurmuştu. Borçlanma talebi, Cumhur İttifakı üyelerince yine reddedilmişti. Gergin anların yaşandığı meclis toplantısında Başkan Seçer, "Bana borçlanma yetkisi vermemek demek, elimi kolumu bağlamak, kentin rahatsız olması, hareket alanımın daralması demek" ifadelerini kullanmıştı.