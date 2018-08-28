Mersin Burcu Güneş Organizasyona Renk Kattı Hd

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin Silifke ilçesi Mara Yaylası'ndaki 4'üncü gününde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, şarkıları ile organizasyona renk kattı.

30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen güreş müsabakalarını; Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Milletvekili Baki Şimşek, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel'in sunumu ile renklenen güreşlerin final mücadelesinde 90+ kiloda Enes Bandırma'yı saf dışı bırakan Hüseyin Gündüz, başpehlivanlığını ilan etti.

Dereceye giren güreşçilere ödüllerini verdikten sonra alandaki vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız' dedik. Allah'a çok şükür ki yolların büyük bir kısmı asfaltlandı. Bugün Mersin'in ulaşılamayan hiçbir yeri kalmadı dedi.

Organizasyonun akşam saatlerinde ise müzik keyfi yaşandı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş hayranları ile buluşup en sevilen parçalarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, 'Gül Kokusu, Ay Şahit, Gözlerinde Bıraktım Aşkı, Sahilden, Oflaya Oflaya ve Yakın Mesafe' gibi şarkılarını Güneş ile birlikte söyledi.