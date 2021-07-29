MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
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MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi. Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi. Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken. Yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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