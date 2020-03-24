MERSİN Anamur Belediyesi, maske üretimine başladı Anamur Belediyesi, maske üretimine başladıMERSİN'de Anamur Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı.

Anamur Belediyesi, maske üretimine başladı

MERSİN'de Anamur Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı. Maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağı açıklandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediyenin atölyesinde Halk Eğitim Merkezi gönüllülerince üretilen maskelerin yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen özelliklere sahip olduğunu belirterek, ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılacağını açıkladı. Başkan Hidayet Kılınç "Bugünden itibaren belediyemizin öncülüğünde maske üretimine başladık. Ücretsiz bir şekilde halkımıza dağıtacağız inşallah. Esnaflarımıza, ve gerekirse evlerimizi tek tek dolaşıp, maske dağıtımına başlayacağız" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dikişnakış Usta Öğreticisi Elmas Bulut, bu çalışmayı gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, hem atölyede hem de evlerde hızlı bir şekilde çalışarak günlük ortalama bin civarında maske ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: DHA