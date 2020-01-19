: Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak

19.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:18

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli" dedi.

Herkes için politik sürecin gerekli olduğunu belirten Merkel, şu ifadeleri kullandı, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Konferansın bütün tarafları çok yapıcı bir şekilde çalıştı. Herkes aslında silah ambargosuna saygı duyulmasını istiyor. Libya'nın bütün sorunlarını çözmeyeceğini biliyoruz. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi."

4 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

ERDOĞAN, AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu