Merkel'den Türkiye açıklaması!

Merkel'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, pek çok önemli ayrıntıya değindi.

Merkel kritik kongre öncesi yaptığı açıklamada Türkiye adına oldukça önemli sözler sarf etti. Oldukça öenmli bir kaç noktaya değinen Merkel kongrede en mühim konulardan birinin Türkiye olacağı mesajını verdi.

MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Gün içerisinde sanal ortamda gerçekleşecek kongre için hazırlıklar tam gaz devam ederken kamuoyuna bazı haberler yansıdı. Almanya başbakanı Angela Merkel, Türkiye adına, "Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki standartları korumasını bekliyoruz" dediği öğrenildi.

Türkiye'nin mülteci tutumu ve korona ile mücadelesi ile ilgili sık sık açıklama yapan Almanya başbakanı Angela Merkel, sözleri kritik kongre öncesi dikkat çekti.