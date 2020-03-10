Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü grup toplantısında yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacağını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 4 binden fazla insan hayatını kaybetti. Tüm dünyada panik yaratan koronavirüs ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'den korkutan bir açıklama geldi. Merkel, "Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Angela Merkel'in bu açıklamalarından önce Almanya'da uzmanlar, Alman toplumunun büyük bir kesimine virüsün bulaşabileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve diğer uzmanlarla toplantı gerçekleştiren Merkel, insanların bir araya gelecekleri kalabalık tüm toplantıların iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişti. Merkel'in bu açıklamalarının ardından Almanya'da, 1000'den fazla kişinin toplanacağı etkinliklerin iptal edilmesi istendi.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI DA MERKEL'İN SÖZLERİNİ DOĞRULADI

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Merkel'in sözlerini doğrulayarak, Almanya halkının yüzde 60 ile 70'inin koronavirüsünün bulaşacağını, birçoğunun ise virüsü taşıdığından haberi olmayacağını söyledi.

Spahn açıklamalarının devamında "Virüsü kapanların yüzde 80'i bunu sorunsuz atlatabilir. Ancak 65 yaş ve üzerindekiler de sorun olabilir. Bunun için ekstra 28 bin yatak ayırdık" ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, bugüne kadar 4 binden fazla insanın ölümüne, 115 binden fazla insanın ise karantina altına alınmasına neden oldu.

Almanya'da ise koronavirüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi karantina altına alındı.