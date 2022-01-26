Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın kalbini kaptırdığı güzel ortaya çıktı. Başarılı performansıyla İtalya'da adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'yla aşk yaşıyor. Merih Demrial sevgilisi kim? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?

MERİH DEMRİAL SEVGİLİSİ KİM?

Snob Magazin'in haberine göre; İtalya'da son dönemdeki performansıyla göz kamaştıran Merih Demiral kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'yla ilişki yaşıyor.

İSVİÇRE'DE BULUŞTULAR

Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

LUSHTAKU VERDİĞİ CESUR POZLARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerine 13 yaşında başlayan Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkat topladı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere yer aldı.

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