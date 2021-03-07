Merdivenlerden yuvarlanan yaşlı adam kurtarılamadı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde demiryolu üst geçidindeki merdivenlerden yuvarlanan 81 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde tren yolu üst geçidinde 2 gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Necmettin Atan, üst geçide geldiğinde asansörün arızalı olduğunu fark edince merdivenlere yöneldi. Üst geçit merdivenlerinden inerken dengesini kaybeden Atan, yuvarlanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı