Merdivenden düşmesi sonucu ölen kişinin organları 5 hastaya umut oldu
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Merdivenden düşmesi sonucu ölen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

İzmir'de merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek.

28.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:30
Merdivenden düşmesi sonucu ölen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

'de merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek.

ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım cumartesi günü akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı.

Payzın, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Payzın'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Payzın'ın ailesi, organları bağışlama kararı aldı.

Ailenin onayının ardından Payzın'ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve 2 böbreği, nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi.

Kaynak: AA
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