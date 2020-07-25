Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor -1
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Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor -1

Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyorMalatya'da, küçük yaşlarda başlayan otomobil merakı nedeniyle 3 metre uzunluğundaki sopasıyla her gün sokaklarda dolaşan ve nisan ayında hayatını kaybeden 'Mercedes Kadir' lakaplı engelli Fatih Kaydı'nın (36), hayatını anlatan sinema...

25.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:41

Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor

Malatya'da, küçük yaşlarda başlayan otomobil merakı nedeniyle 3 metre uzunluğundaki sopasıyla her gün sokaklarda dolaşan ve nisan ayında hayatını kaybeden 'Mercedes Kadir' lakaplı engelli Fatih Kaydı'nın (36), hayatını anlatan sinema filmininin çekimleri için mekan seçimine başlandı.

Tecde Mahallesi'ndeki evinden her sabah çıkarak araç sandığı süslediği sopasıyla yola koyulan Mercedes Kadir, benzinlikte mola veriyordu. Havaların sıcak olması nedeniyle Kadir'e durduğu yerlerde su ve çay ikram ediliyordu. Trafik kurallarına da uyan Kadir'e, Emniyet Müdürlüğü'nden ehliyet verilmişti. Kadir, diğer araçlar gibi kırmızı ışık yandığında duruyordu, yeşil ışık yandığında ise hareket ediyordu. Genellikle İnönü Caddesi'nde dolanan Kadir, kentte bulunan vatandaş ve esnaf tarafından seviliyordu. Araçlar geçerken Kadir'e korna çalıp selam verirken, o ise ağzından çıkardığı korna sesiyle karşılık veriyordu. Kadir geçerken otomobiller bile durup yol veriyordu. 'Mercedes Kadir' lakabıyla tanınan Fatih Kaydı, 18 Nisan günü oturduğu Tecde Mahallesi'nde fenalaştı. KOAH ve organ yetmezliği tedavisi gören Fatih Kaydı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AİLESİYLE SÖZLEŞME İMZALANDI'

3 yıldır 'Mercedes Kadir'in sinema filminin çekilmesi için çalışmalarda sona yaklaştı. Ağustos ayında filmin çekimlerinin başlayacağı mekünların seçimi yapılıyor. Yönetmeliğini Haydar Işık'ın yaptığı 'Mercedes Kadir' filminin çekilmesi için Fatih Kaydı'nın ailesiyle sözleşme imzalandı. Tüm izinlerin alındığı Kaydı'nın ailesine, çekimler tamamlandıktan sonra vizyona girecek 'Mercedes Kadir' filminden elde edilen gelirle maddi destek sağlanacak.

FİLMİN GELİRLERİNDEN, KADİR'İN AİLESİNE DESTEK

Yönetmen Haydar Işık, 'Mercedes Kadir'in sinema filminin çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını, filmin çekimlerinin yapılacağı mekanların seçimini tamamlamak üzere olduklarını, Malatya protokolünün bu filme büyük destek verdiklerini kaydederek, "Rahmetli Fatih Kaydı'nın ailesi ile sözleşme imzaladık. Filmden elde edilecek gelirle Kadir'in ailesine destek çıkacaklarını da sözleşmeye ekledik. Vefat etmeden önce Kadir ile görüştük, bu görüşme de Kadir'e, kendisini de filmde oynatacağımızı söylemiştik. Kadir ise bu habere çok sevinmişti" diye konuştu.

Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor -1

Kaynak: DHA

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