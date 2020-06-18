Mercedes-Benz'den Haziran kampanyaları
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Mercedes-Benz'den Haziran kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Haziran ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz'den Haziran kampanyaları
18.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:17

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Haziran ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Haziran ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA modellerinde 36 aya varan vade ile % 0,99 faizli 200.000 TL kredi seçenekleri sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan modellerinde Haziran ayına özel % 0,39 faizli ve 12 ay vadeli 200.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi modellerinde, Mercedes-Benz Kasko ile tercih edilmesi halinde ise 36 aya varan % 0,99 faizli 300.000 TL kredi seçeneği mevcut.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 80.000 TL'ye 48 aya kadar % 1,04 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Haziran ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito'ya sahibi olunabiliyor. Müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel, % 0,89 faiz oranı ve 1.816 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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