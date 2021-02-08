Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!
Geleneksel Türk yemekleri arasında yer alan Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri! Mercan Kebabı yapılışı!
Gelinim Mutfakta programında yapılan ve sevilen lezzet Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!
MERCAN KEBABI NASIL YAPILIR? MERCAN KEBABI TARİFİ!
Malzemeler;
500 gr tavuk kıyma
100 gr çekilmiş kuyruk yağı
1 orta boy kuru soğan
1 orta boy kapya biber
3 yemek kaşığı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kekik
Kırmızı toz biber
Kızartmak için;
Sıvı yağ
Yapılışı;
Tüm malzemeleri karıştırıp, iyice yoğuruyoruz. Eğer köfte kıvamı yumuşak olduysa biraz daha galeta unu ilave edilebilir. İstediğiniz büyüklükte yuvarlaklar oluşturup, kızartarabilirsiniz.