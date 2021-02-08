Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!
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Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!

08.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:57
Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!

Geleneksel Türk yemekleri arasında yer alan Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri! Mercan Kebabı yapılışı!

Gelinim Mutfakta programında yapılan ve sevilen lezzet Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercan Kebabı tarifi! Mercan Kebabı malzemeleri!

MERCAN KEBABI NASIL YAPILIR? MERCAN KEBABI TARİFİ!

Malzemeler;

500 gr tavuk kıyma

100 gr çekilmiş kuyruk yağı

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy kapya biber

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kekik

Kırmızı toz biber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı;

Tüm malzemeleri karıştırıp, iyice yoğuruyoruz. Eğer köfte kıvamı yumuşak olduysa biraz daha galeta unu ilave edilebilir. İstediğiniz büyüklükte yuvarlaklar oluşturup, kızartarabilirsiniz.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:57:37. #1.14#
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