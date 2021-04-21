Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi!
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Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi!

Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan nereli, mesleği nedir? Mercan Erzincan hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan nereli, mesleği nedir? Mercan Erzincan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MERCAN ERZİNCAN KİMDİR?

1976 doğumlu sanatçı Mercan Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Erdal Erzincan'ın eşidir. Bu evliliğinden 1 çocuğu vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü ile başladığı eğitim hayatını Temel Bilimler Bölümü mezuniyeti ile tamamlamıştır. Haliç Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk albümünü 1988 senesinde Alican AĞıt ile tamamlamış ardından Düşlerim Yol Alır, Mihman ve Seyir isimli albümleri müzik piyasasına sunmuştur.

2002 senesinde Radyo Barış, 2003 yılında Cem Radyo, 2007 yılında ise Düzgün Tv ekranlarında Türk Halk Müziği programları hazırlamış ve sunmuştur.

2009'da Yunanistan Girit adasında Labyrinth Musical Workshop'da Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılmıştır. 1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren aktif olarak halen Nazım Hikmet Akademisinde sürdürmektedir.

Ayrıca Kırk Yamalı Bohça isimli Kadın Müzisyenler grubunda 3 sene kadar yer almış yurtdışı ve yurtiçi bir çok konsere katılan Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği İlçesi'ndendir.

Mercan Erzincan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi!
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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