Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devri Alem Parkı'nda

Dinozor maketlerinin olduğu T-Rex Parkını, hayal dünyası kahramanlarının bulunduğu Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nı ve aslını aratmayacak minyatür eserlerin yer aldığı Cihan-ı Türk Parkı'nı gezen çocuklar ve gençler keyifli bir gün yaşadı.

5 Temmuz günü, salgın tedbirlerinin maksimum düzeyde alınarak 8 ayrı tesisde, 10 ayrı branşta başlayan 'Meram Yaz Spor Okulları' farklı eğitim ve etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler, Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı ziyaret ederek hem eğlendiler hem de öğrendiler.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Yaz Spor Okulu öğrencileri, hareketli dinozor maketlerinin bulunduğu T-Rex Parkı ile Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses, Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz, Hababam Sınıfı karakterleri ile Keloğlan gibi hayal dünyası kahramanlarının olduğu Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nda ve "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" , "Şirvanşahlar Sarayı", "Malabadi Köprüsü", "Mısır Dikili Taşı" gibi aslını aratmayacak minyatür eserlerin bulunduğu Cihan-ı Türk Parkı'nda gönüllerince bir gün geçirdiler. Tarih öncesi canlılar, masal dünyası kahramanları ve minyatürleri ilk defa gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÇOCUKLARIMIZA UNUTAMAYACAKLARI BİR YAZ TATİLİ PROGRAMI SUNMAYI HEDEFLEDİK"

3 farklı konseptiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın eğlenerek öğrenmek ve de güzel vakit geçirmek için harika bir ortam olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın salgının etkisinden kurtulmaya çalışan çocuklar için de eşsiz fırsatlar sunduğuna işaret etti. Meram Yaz Spor Okulları eğitimleri çevçevesinde çocuklara çeşitli faaliyetler de sunduklarını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu etkinliklerden biri de 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi oldu. Okulun başlangıcında bu etkinlikleri pandemi sürecine göre programlamayı uygun gördük. Bugün geldiğimiz noktada bu geziyi olabildiğince korunaklı bir şekilde gerçekleştirdik. Onların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek herşeye bedel. Bu parkımız, çocuklarımıza eğlenmelerinin yanısıra yeni ufuklar açma noktasında büyük yarar sağlıyor. Bu ufuk onların dolayısıyla da ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde her fırsatı değerlendirip çocuklarımızı ecdad yadigarları, tarih öncesi varlıklar ve masal kahramanlarımız ile tanıştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler