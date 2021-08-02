Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için bırakılan beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapılıyor.

Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için bırakılan beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları odakların düzenli olarak temizlenerek bakterilerden arındırıldığı, eskiyen beslenme odaklarına bakım yapıldığı ifade edildi. 2021 yılında 52 adet beslenme odağına toplamda 23 ton köpek ve kedi maması bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"Sokaktaki hayvanlar bizim can dostlarımız ve can dostlarımızın aç ve susuz kalmalarına kayıtsız kalamayız. Arkadaşlarımız, sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza yönelik periyodik olarak beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapıyor. Kış şartlarının zorlu geçtiği dönemlerde olduğu gibi yaz sıcaklıklarının artış gösterdiği dönemlerde de odaklarımıza daha sık mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince zorda kalmamaları için su ve mama odaklarını boş bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden de sokak hayvanlarımız için uygun yerlere yiyecek ve su bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat