Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için bırakılan beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapılıyor.

Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için bırakılan beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları odakların düzenli olarak temizlenerek bakterilerden arındırıldığı, eskiyen beslenme odaklarına bakım yapıldığı ifade edildi. 2021 yılında 52 adet beslenme odağına toplamda 23 ton köpek ve kedi maması bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"Sokaktaki hayvanlar bizim can dostlarımız ve can dostlarımızın aç ve susuz kalmalarına kayıtsız kalamayız. Arkadaşlarımız, sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza yönelik periyodik olarak beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapıyor. Kış şartlarının zorlu geçtiği dönemlerde olduğu gibi yaz sıcaklıklarının artış gösterdiği dönemlerde de odaklarımıza daha sık mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince zorda kalmamaları için su ve mama odaklarını boş bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden de sokak hayvanlarımız için uygun yerlere yiyecek ve su bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."

Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Haluk Levent Prens William
Spor Eda Erdem Fatih Terim Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:36:26. #1.16#

title