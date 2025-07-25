Meral Kaplan neden gözaltına alındı?

Meral Kaplan neden gözaltına alındı?
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Birçok dizi ve filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meral Kaplan, özellikle yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören "Sevda Çiçeği" dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınmıştı. Peki, Meral Kaplan neden gözaltına alındı?

İddialara göre Meral Kaplan ve beraberindeki bazı kişiler, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir araziyi satmak üzere girişimde bulundu. Peki, Meral Kaplan neden gözaltına alındı?

ÜNLÜ OYUNCU MERAL KAPLAN'A ŞOK GÖZALTI

Birçok dizi ve filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meral Kaplan, özellikle yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören "Sevda Çiçeği" dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınmıştı. Ancak Kaplan, sahte evrak düzenleyerek arazi satışı gerçekleştirmeye çalıştığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 MİLYON TL'LİK ARAZİ SATIŞI GÖRÜŞMESİ

İddialara göre Meral Kaplan ve beraberindeki bazı kişiler, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir araziyi satmak üzere girişimde bulundu. Bu araziye bir şirket tarafından 20 milyon TL'lik teklif sunuldu ve taraflar arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde sözlü bir anlaşma sağlandı. Satış işlemleri için resmi belge niteliğinde evraklar bile hazırlandı.

SATIŞ GERÇEKLEŞMEDİ, BELGE SAHTE ÇIKTI

Ancak söz konusu devir işlemi tamamlanmadı. Satışı yapmak isteyen firma, imzalanan belgelerin sahte olduğunu ve herhangi bir para transferinin gerçekleşmediğini tespit etti. Dolandırıldıklarını düşünen şirket yetkilileri vakit kaybetmeden emniyet güçlerine başvurdu. Yapılan şikayet sonrası Meral Kaplan gözaltına alındı.

KAPLAN SUÇLAMALARI REDDETTİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki ifadesinde Meral Kaplan, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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