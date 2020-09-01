Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor Ünlü oyuncu Meral Kaplan, eşi KKTC'li iş insanı Erhan Kanioğlu'na açtığı boşanma davasının sonucunu bekliyor. KKTC'li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu'na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.

Dizi filmlerinin gözde oyuncusu Meral Kaptan'ın açtığı boşanma davası karar aşamasına geldi. En Son Babalar Duyar dizi filmiyle şöhretin kapılarını aralayan Meral Kaplan 3 yıldır devam eden sürecin önümüzdeki günlerde biteceğini söyledi. KKTC'li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu'na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.





Kaynak: Snob Magazin