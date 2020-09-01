Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor
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Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, eşi KKTC'li iş insanı Erhan Kanioğlu'na açtığı boşanma davasının sonucunu bekliyor. KKTC'li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu'na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.

01.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:18

Dizi filmlerinin gözde oyuncusu Meral Kaptan'ın açtığı boşanma davası karar aşamasına geldi. En Son Babalar Duyar dizi filmiyle şöhretin kapılarını aralayan Meral Kaplan 3 yıldır devam eden sürecin önümüzdeki günlerde biteceğini söyledi. KKTC'li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu'na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.

Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor

Kaynak: Snob Magazin

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