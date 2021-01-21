Meral Akşener "HDP'siz ittifak" iddialarını yanıtladı: Yan yana gelişimiz söz konusu değil

İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Meral Akşener, "HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok enteresan bir şey bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran'da ayrı girdi üçüncü parti olarak çıktı" dedi.

Geçen gün İYİ Parti'nin, HDP olmadığı bir ittifak istediği ve bunun için çözüm aradığı iddiaları gündeme gelirken, gazeteciler İYİ Parti lideri Meral Akşener'e konuyla ilgili bir soru yöneltti.

HDP ile yan yana gelmediklerini aktaran Akşener, " Bu çok enteresan bir şey bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran'da ayrı girdi üçüncü parti olarak çıktı. Türkiye'de eğer siyaseti matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür. Tekrar söylüyorum ayrı girdi ve üçüncü parti olarak çıktı. Herkesin buraya dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"ADAY ÇIKARDIĞIMIZ HER YERDE HDP ADAY ÇIKARDI"

Daha sonra yerel seçimlerin geldiğini aktaran Akşener, "Biz 24 Haziran'da 4 parti olarak gitmiştik. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi, biz sadece CHP ve İYİ Parti birlikte girdik. Biz pek çok yerde az farkla kaybetmemizin sebebi ki bunu HDP yöneticileri de söylüyor, bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı" dedi.

Akşener açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir başka şey daha yaptık Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmadık ve şunu destekleyeceğiz bunu destekleyeceğiz demeden, dedik ki, MHP ve Ak Parti ortak girecekseniz burada ayrı ayrı girmeyen ortak girin biz onu destekleyeceğiz. Bir de yol gösterdik nitekim öyle oldu Ahlat'ta Ak Parti üzerinden gösterilen ortak aday kazandı biz ona oy verdik.

"İTTİFAKLAR SEÇİM ESNASINDA KONUŞULUR"

Ahlat'ta 700 küsur oyumuz vardı önemli bir oydur. Iğdır'da MHP Cumhur İttifakının adayı olarak aday çıkardı biz ona oy verdik. Şimdi çok ilginç HDP kazandı. Seçim zamanı seçim esnasında konuşulur ittifaklar.

"YORULDUK AMA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tabii cumhur ittifakı ölümüne ittifak, mezara kadar ittifak, tek parti gibi ittifak, duygusal ittifak öyle olunca o şablon üzerinden tanım yapıldığı zaman da bizim ittifak onların sistemine benzemiyor. Bizimki gerçekçi, bizimki seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir işbirliği sistemi. Biz bunu anlatmaktan yorulduk ama anlatmaya devam edeceğiz"