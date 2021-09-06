Menteşe Belediyesi, PCR Test uygulamasına başladı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesine göre, aşı olmayan vatandaşlar 6 Eylül'den itibaren PCR test sonucu ibraz etmek zorunda kalacak.

Buna göre; Menteşe Belediyesi tarafından 6 Eylül'den itibaren düzenlenecek konser, sinema, tiyatro gibi tüm etkinliklerde HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliklere katılmasına müsaade edilmeyecek.

Menteşe Belediyesi Covid – 19 salgınına karşı önlemlerini arttırdı.Pandeminin ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından bu yana sağlık önlemleri alan, kentte dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde farkındalık yaratan çalışmalara imza atan Menteşe Belediyesi, salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski asgari seviyeye düşürülmesi için önlemlerini arttırdı.

Menteşe Belediyesi bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren düzenlenecek konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların katılım sağladığı etkinliklerde HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması isteyecek. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliklere katılmasına müsaade edilmeyecek.

Kaynak: Bültenler