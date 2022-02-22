Menteşe Belediyesi'nden Memurlara Sosyal Denge Zammı

MUĞLA (Bültenler) - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Tüm - Yerel Sen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız arasında imzalanan sözleşme kapsamında Menteşe Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarına 201,35 TL ile 335,50 TL arasında artış yapıldı.

Sosyal Denge Sözleşmesi ile Menteşe Belediyesi'nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarında artış yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tüm - Yerel Sen Sendikası Muğla Şubesi ile imzaladığımız sözleşme ile belediyemizde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarına artış yapıldı. Buna göre maaşlarına ek olarak ücretlerinde 201,35 TL ile 335, 50 TL arasında bir artış yapıldı. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm personele tavan ücretten ikramiye verilecek." dedi.

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