Menkıbe ne demek? Kişisel menkıbe nedir? Menkıbe TDK anlamı

Menkıbe ne demek? Kişisel menkıbe nedir soruları son dönemde karşımıza sıkça çıkıyor. Peki, menkıbe ne demek? Kişisel menkıbe nedir? Menkıbe TDK anlamı

Özellikle akşamları televizyon kanallarındaki tartışma programlarını izlerken veya internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan bazı kelimelerin anlamları merakla araştırılıyor. Peki, Menkıbe ne demek? Kişisel menkıbe nedir soruları son dönemde karşımıza sıkça çıkıyor. Peki, menkıbe ne demek? Kişisel menkıbe nedir? Menkıbe TDK anlamı

MENKIBE NE DEMEK, NEDİR?

Menkıbe, çoğu tanınmış veyâ târihe geçmiş kimselerin ahvâline (durumuna) âit fıkralar, hikâyeler, kıssalar anlamına gelir.

Menkıbe, din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye. Menkıbe kavramı ilk olarak hadis kitaplarının bir bölümü olarak dikkati çeker. Konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarında "Kitâbü'lmenâkıb" bölümleri bulunur. Buralarda Muhammed ve ashâbının fazîletlerine dâir hadisler yer alır. Menkıbeleri masal ve efsanelerden ayıran yanı menkıbelerdeki şahısların gerçek hayattan alınmasıdır. Kahramanlık ve dini konuları ele almaktadır.

Menkıbe, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

MENKIBE TDK ANLAMI

TDK'ye göre, menkıbe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye

- Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı

- Hikâye

MENKIBE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu.

- Bu menkıbe onun hakikaten eski bir şair olduğunu ispat etmektedir.

KİŞİSEL MENKIBE NEDİR?

Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamlarını ve olağanüstü davranışlarını anlatan öykülerdir.

"Herkes kendi Kişisel Menkıbe sinin peşinden koşmalı ve gerçekten istiyorsa mutlaka gerçekleşeceğini bilmeli, vazgeçmemeli."