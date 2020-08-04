Menfaat nasıl yazılır? TDK'ya göre menfeat mi, menfaat mi? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "menfaat". Peki, menfeat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı menfeat mi, menfaat mi?

Menfaat kelimesi günlük hayatta sıkça karıştırılan kelimelerdendir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Menfaat nasıl yazılır? Menfeat mi, menfaat mi? TDK'ya göre menfaat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. MENFEAT Mİ, MENFAAT Mİ? Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "menfaat'' şeklinde olacak. Peki, menfaat ne demek? Kelimenin yine TDK'ya göre; çıkar, yarar anlamına geliyor. Menfaat - doğru yazılışı Menfeat - yanlış yazılışı MENFAAT İLE ÖRNEK CÜMLELER Okul yıllarında arkadaş çevresinde en çok karşılaşılan durum menfaat ilişkisi oluyor sanırım. Kişinin menfaatleri, izleyeceği yolu belirliyor.