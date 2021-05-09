Menemenspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
MENEMENSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Menemenspor-Adana Demirspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
MENEMENSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
BeIN SPORTS 2 ve TRT SPOR'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz