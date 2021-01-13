Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)
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Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)

13.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:06
Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)

Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)'RABBİM BİZE NASİP ETTİ'Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Aydın Pehlivan, belediye önünde bekleyen kalabalık tarafından "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Devlet...

Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)

'RABBİM BİZE NASİP ETTİ'

Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Aydın Pehlivan, belediye önünde bekleyen kalabalık tarafından "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Devlet burada" sloganlarıyla karşılandı. Millet İttifakı Adayı Deniz Karakurt ise belediye binasından açıklama yapmadan ayrıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından gerçekleştirilen kurada başkanvekili olan Aydın Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci herkesin yakından takip ettiğini söyledi. "Tekrar bu konuyla ilgili açıklama yapmaya gerek" diyen Pehlivan şunları kaydetti:

"Yasaların, kanunların tarif ettiği şekliyle kura çekimini sonunda gerçekleştirebildik. Kura sonucunu da Allah bize nasip etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK belediyeciliği Menemenliler ile tanıştırmanın heyecanı içindeyiz. Tüm teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Menemen'in evladıyım. Biz muhalefettik, Rabbim bize muhalefeti nasip etmişti. Layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bütün olaylar, Menemen halkının gözü önünde cereyan etti. Şu anda Rabbim, bize Menemen Belediyesi'ni yönetmeyi nasip etti. İnşallah çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturuyor olacağız. Biz kanunlara, hukuğa saygı duyan insanlarız. Türkiye bir kanun devletidir. Belediyemize gideceğiz ve hep birlikte Menemen Meclisi olarak Menemen'imizi yönetebilmek adına harekete geçeceğiz" dedi.

Hande NAYMAN - Kadir ÖZEN/ İZMİR,


Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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