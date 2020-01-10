Menemen Belediyesi kursiyerlerinden yeni yıl konseri

10.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:44

Menemen Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılan kültür ve sanat kurslarında bu yıl 9 branşta 2 bin kursiyere ulaşıldı. Bu kurslara katılan 160 öğrenci tarafından verilen yeni yıl konseri Menemenliler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Birçoğu ilk defa sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan kursiyerler, çaldıkları saz ve gitar eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla seyircilerden tam not aldı.

Kubilay Kültür Merkezi Çolpan İlhan Sahnesi'nde gerçekleşen konserde kursiyerlere, başta Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Yücel Aksoy olmak üzere salonu dolduran Menemenliler hep bir ağızdan eşlik etti. Eğitmenleri bağlama hocası Yusuf Tan ve gitar hocası Ali Aktaş önderliğinde verdikleri konserde kursiyerler, seslendirdikleri şarkılarla seyirciyi kimi zaman duygulandırdı kimi zaman da eğlendirdi. Saat 19.00'da başlayan konserde performanslarıyla dinleyiciye unutulmaz bir konser yaşatan kursiyerler uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Serdar Aksoy: "Çocuklarımız bağlama ve gitar çalsınlar, başka bir şey çalmasınlar"

Konser sonunda sahneye çıkan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, eğitmenler Yusuf Tan ve Ali Aktaş'a çiçek verdi, konsere katılan herkese teşekkür etti. "Söylediğiniz şarkılarla, türkülerle içimizi ısıttınız. Muhteşem bir konserdi" diyen Başkan Serdar Aksoy, kültür sanat ve spor çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Sanat ve sporla çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak duracağını belirten Aksoy."Çocuklarımız bağlama ve gitar çalsınlar, başka bir şey çalmasınlar istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler