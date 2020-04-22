Menemen Belediye Başkanı Aksoy'dan Şehir Parkı açıklaması Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu'nun Şehir Parkı'nda kaçak olduğunu öne sürdüğü binanın kent müzesi olacağını bildirdi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu'nun Şehir Parkı'nda kaçak olduğunu öne sürdüğü binanın kent müzesi olacağını bildirdi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehir Parkı'ndaki yerle ilgili belediye meclisinde gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

İnşaatı devam eden yerin kent müzesi olacağını kaydeden Aksoy, "Yani Menemen'in tarihinin Menemen'in hafızasının yaşatılacağı bir alandır burası. Dolayısıyla Menemen Belediyesi olarak biz bu yapıyı bitirip, açılışını da yapacağız." dedi.

Aksoy, belediye olarak sosyal donatı alanı yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birisine kiralamadık, birisine satmadık biz burayı. Menemen Belediyesi olarak yapıyoruz. En kısa zamanda bitirdiğimiz vakitte hepimiz ailecek, eşimizle dostumuzla oturup hoşça vakit geçirebileceğimiz ve Menemen'in tarihini soluyup hissedebileceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Bunun eleştirilecek hiçbir tarafı yok."

Kaynak: AA