Mendırmen ne demek? Mendırmen Celaleddin anlamı ne?

Ekranların reyting rekortmeni dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, Mendırman Celaleddin yeni bir diziye daha imza attı. Peki, Mendırman ne demek, Mendırman anlamı nedir?

Reytinglerde zirvenin sarsılmaz sahipleri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bir dizi daha geldi. Mendırman Celaleddin adlı, uluslararası bir yapıma imza atan Bozdağ'ın yeni projesi, 14 Şubat Pazar günü ilk olarak Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak.

MENDIRMEN NE DEMEK?

Mendırmen Celaledin: Ben Celaleddinim)

Kırgızların destanı olan Mendirman Destanı, ihanet, çekememezlik ve mücadele gibi durumlar anlatılır. Destan halk refahı için çalışacak cesur bir yiğidin olması gerektiğini aktarır.

MENDIRMEN CEAEDİN KONUSU NE?

Türk-Özbek ortak yapımı yeni dizi, önümüzdeki günler içinde hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinden ekranlara gelecek. Dizi, Cengiz Han'ın ordularını bile üst üste mağlup eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını konu alıyor. Özel efektlerin kullanıldığı yapım için oyuncular, binicilik, beden dili, dönem silahları kullanma gibi 6 ay süren geniş bir eğitim aldı..