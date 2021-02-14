Mendırmen ne demek? Mendırmen Celaleddin anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mendırmen ne demek? Mendırmen Celaleddin anlamı ne?

14.02.2021 00:40 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:09
Mendırmen ne demek? Mendırmen Celaleddin anlamı ne?

Ekranların reyting rekortmeni dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, Mendırman Celaleddin yeni bir diziye daha imza attı. Peki, Mendırman ne demek, Mendırman anlamı nedir?

Reytinglerde zirvenin sarsılmaz sahipleri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bir dizi daha geldi. Mendırman Celaleddin adlı, uluslararası bir yapıma imza atan Bozdağ'ın yeni projesi, 14 Şubat Pazar günü ilk olarak Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak.

MENDIRMEN NE DEMEK?

Mendırmen Celaledin: Ben Celaleddinim)

Kırgızların destanı olan Mendirman Destanı, ihanet, çekememezlik ve mücadele gibi durumlar anlatılır. Destan halk refahı için çalışacak cesur bir yiğidin olması gerektiğini aktarır.

MENDIRMEN CEAEDİN KONUSU NE?

Türk-Özbek ortak yapımı yeni dizi, önümüzdeki günler içinde hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinden ekranlara gelecek. Dizi, Cengiz Han'ın ordularını bile üst üste mağlup eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını konu alıyor. Özel efektlerin kullanıldığı yapım için oyuncular, binicilik, beden dili, dönem silahları kullanma gibi 6 ay süren geniş bir eğitim aldı..

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Arda Turan Deniz Türüç Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mendırmen ne demek? Mendırmen Celaleddin anlamı ne?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 01:09:48. #1.15#
title