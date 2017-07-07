Mendes Araya Girdi, Talisca Dönüş Yaptı





Beşiktaş'ta sezon başı çalışmalarına katılmayan Talisca ani bir kararla döneceğini sosyal medyadan açıklamıştı. Brezilyalı oyuncunun bir iki gün içinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.



Kulüp yönetimine ve teknik heyete annesi rahatsız olduğu için iznini uzattığını söyleyen Talisca'nın, ücretine zam istediği için zorluk çıkardığı da yaşanan krizdeki en önemli iddia olarak güncelliğini koruyor. Zam isteğini yönetime açık bir şekilde söylemese de aracılar vasıtasıyla maaşının düzeltilmesi isteğini ileten Brezilyalı oyuncunun bu isteği, başkan Fikret Orman tarafından bizzat geri çevrilmiş durumda. Aracılar vasıtasıyla değil doğrudan yönetime gelerek bu isteğinin konuşulması ve karara bağlanması gerektiğini düşünen başkan Orman, ilk etapta Talisca'ya zam yapmayı düşünmüyor. Türkiye'ye döndükten sonra Talisca ile bizzat görüşecek olan başkan Orman ve transfer komitesi, yaşanan süreci oyuncunun kendisinden dinleyecek ve gerekeni yapacak.



Bu arada Talisca'nın Türkiye'ye dönme kararı almasında iki gün önce Pepe'nin transferi sebebiyle Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in de etkili olduğu öğrenildi. Benfica'nın başkanı ve yöneticileri ile arası çok iyi olan Mendes'in, Benfica başkanı Luís Filipe'yi arayıp Talisca konusunu çözmesini istediği ve Benfica başkanının Talisca ile bizzat konuşarak hemen Türkiye'ye dönmesi için ikna ettiği bildirildi.Mendes aynı zamanda Pepe'nin Beşiktaş'a transferini yaptırmış olurken diğer yandan da Talisca sıkıntısının çözümünde siyah-beyazlılara yardım ederek yönetimin bir kez daha takdirini kazandı. - İstanbul