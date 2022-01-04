Menderes'te yılın ilk meclisi gerçekleşti

İZMİR (Bültenler) - Menderes Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleşti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar toplantıda, görev süresi boyunca ilçede gerçekleşen yol yapım çalışmalarıyla ilgili meclisi bilgilendirdi.

Yenilenmeyen yol kalmayacak

Mecliste konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak 2019 yılında 80 bin metrekare kilit parke, 2020 yılında 80 bin metrekare kilit parke, 2021 115 bin metrakere yol döşedik. 2019 yılında 20 bin metre, 2020 yılında 25 bin metre, 2021 yılında 20 bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirdik. Üretim yolu çalışmalarımız kapsamında da 2019 yılında 54 kilometre, 2020 yılında 46 kilometre, 2021 yılında 54 kilometre üretim yolunu ilçemize kazandırdık. 2019 yılında152 kilometre, 2020 yılında 126 kilometre, 2021 yılında145 kilometre stabilize malzeme serimi gerçekleştirirken, 2019 yılında 26 bin 400 ton, 2020 yılında 5 bin ton, 2021 yılında 6 bin ton asfalt serimini de yaptık. Bunun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında 30 bin metrekare, 2020 yılında 38 bin metrekare, 2021 yılında 40 bin metrekare kilit parke döşenirken, 2019 yılında 9 bin 500 metrekare, 2020 yılında 12 bin metrekare, 2021 yılında 40 bin metrekare bordür döşendi. Yine İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2019 yılında 22 bin ton, 2020 yılında 38 bin ton, 2021 yılında 40 bin ton asfalt serimi; 2019 yılında194 bin 750 ton, 2020 yılında 257 bin 800 ton, 2021 yılında da300 bin 450 ton sathi kaplama gerçekleştirildi. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yollarımızın hepsini yeniliyor, kullanışlı hale getiriyoruz. Menderes'imizde yenilenmeyen yol kalmayacak. Bütün alt yapı çalışmaları dabiticek, yollarda bitecek. İlçemize en çok gelişen ilçelerden birisi. Şu an devamlı kazı var, inşaat var. Yaklaşık iki aydır yol yamalarını gerçekleştiriyoruz, asfalt ihalesine çıktık, ihale sonrası tüm yamaları gerçekleştiriyoruz. Kazılan yerleri belli bir program dahilinde kapatıyoruz. Belediye ekiplerimizin tamamı sahada asfalt yamalarını gerçekleştiriyor. Menderes'imizde çok büyük altyapı çalışması var. Bizim dönemimizde alt yapı sorunları bitecek. Seçimlere Menderes'imizi yerel seçimlere sıkıntısız, sorunsuz olarak sokacağız " dedi.

Denetim komisyonu belirlendi

Mecliste denetim komisyonu da belirlendi. Yapılan oylama sonunda Fatme Ekicioğlu, Fatma Makas, Amine Çiçek, Cemil Az ve Halis Macit denetim komisyonuna seçilen meclis üyeleri oldu.

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