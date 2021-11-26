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Menderes'te Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği

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Menderes'te Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği

Menderes Belediyesi tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlenecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 26 Kasım Cuma günü etkinlik düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Menderes Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi önünde yapılacak basın açıklaması sonrası yürüyüş gerçekleşecek. Yürüyüş sonrası ise alanında uzman konuşmacılar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda düzenlenecek seminerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Yalnız değiller

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak kadın dostu belediye anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında bir ilki hayata geçirmiş ve kadın dayanışma merkezini ilçemize kazandırmıştık. Merkezimizde bir psikolog, bir avukat, bir tercüman ve bir çocuk gelişim uzmanı ile evrensel ilkeler doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sosyal, psikolojik, hukuki destek ve tercümanlık hizmeti verilmektedir. Nisan ayında açtığımız merkezimizde bugüne kadar 11 kadınımıza destekte bulunduk. İlçemizde yaşayan kadınlarımız yalnız değiller, Menderes Belediyesi olarak her an onların yanındayız. Kadınlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınlarımızın sesiyiz

Etkinliğe herkesi davet eden Başkan Kayalar, "Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kesimlerin ortak sorunudur. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinlikte bu konuya dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Menderes Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezimizde uzmanların katılımıyla kadına şiddetle mücadeleyi masaya yatıracağız, kadınlarımızın sesi olacağız. Cuma günü gerçekleşecek etkinliği tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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