Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği şaşırttı
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Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği şaşırttı

25.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:51
Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği şaşırttı

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin Barış Havas'ı Deniz Can Aktaş hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, son aylarda adından sıkça söz ettiriyor. 'Menajerimi Ara' adlı dizide Ahsen Eroğlu (Dicle) ile iyi bir uyum yakalayan Deniz Can Aktaş (Barış) hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı.



Kaynak: Snob Magazin

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