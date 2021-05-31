Menajerimi Ara Jülide diziden ayrıldı mı? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında?

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun Star TV'nin dizisi Menajerimi Ara'da Jülide'ye hayat veren Nazlı Senem Ünal karakteri dizide olmayınca merak edildi. Peki, Menajerimi Ara Jülide diziden ayrıldı mı? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında? Nazlı Senem Ünal nereli, mesleği nedir? Nazlı Senem Ünal hayatı ve biyografisi nedir?

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun Star TV'nin dizisi Menajerimi Ara'da Jülide'ye hayat veren Nazlı Senem Ünal karakteri dizide olmayınca merak edildi. Peki, Menajerimi Ara Jülide diziden ayrıldı mı? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında? Nazlı Senem Ünal nereli, mesleği nedir? Nazlı Senem Ünal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA JÜLİDE DİZİDEN AYRILDI MI?

Menajerimi Ara Jülide karakterinin olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizide Çınar'ın sevgilisi ve oyuncusu olan Jülide karakterinin olmaması hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.

MENAJERİMİ ARA JÜLİDE KARAKTERİ

Jülide daha 20'li yaşların başında genç ve güzel bir set çalışanı olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda menajerlik şirketinin de elemanı olan Jülide kısa zamanda fark edilerek kendini setlerde bulacaktır.

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal 22 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Nazlı Senem Ünal Bursa doğumludur.

Nazlı Senem Ünal 1.65 cm boyunda ve 50 kilodadır.

Nazlı Senem Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almıştır.

DİZİLERİ

Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Nazlı Senem Ünal şu sıralar Star TV'de yayınlanmakta olan Menajerimi Ara dizisinde Julide karakterine hayat vermektedir.

FİLMLERİ

Nazlı Senem Ünal, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' ve Aykut Enişte adlı sinema filmlerinde, Tat Ketçap, Vakıfbank ve Lenovo gibi birçok reklam filmlerinde rol almıştır.