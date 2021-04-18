Menajerimi Ara canlı izle! Star TV Menajerimi Ara 34. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün Star TV'de başlıyor. Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara son bölüm canlı izleme linki! Menajerimi Ara Star TV 34. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında bugün Menajerimi Ara 34. yeni bölümü yayınlanacak. Dizi 20:00 'da başlayacak. Menajerimi Ara canlı izle! Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izleme linki var mı? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara yeni bölüm hd izleme linki!

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barışın oynayacağı filmin Belgrad'da çekilecek olması Dicle'yi endişelendirirken, Kıraç bu meselenin arkasında Ceyda'nın olduğunu düşünerek harekete geçer. Barış ve Dicle, bu kez de ayrı kalma ihtimaliyle sınanır. Kıraç'a bağlı bir yönetmen olan Ceyhun, yeni başlayacağı internet dizisinde Feris'in oyuncusu Ayça Varlıer'le çalışmak ister. Menajerler, Ego Ajans için çok önemli olan bu projeyi gerçekleştirmek için uğraşırken, geçmişten gelen bazı sırlar ortaya çıkınca işler karışır. Yaşanan olaylar herkes için büyük bir ders olacaktır. Ceyda, Kıraç'a bir darbe daha vurmak üzereyken hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalır. Emrah'ın metroda yaşadığı olay hayatının dönüm noktalarından biri olur. Serkan, önündeki engelleri aşarak Feris'e sürpriz bir evlilik teklifi yapar. Feris'in cevabı merak konusu olurken, Dicle'nin öğreneceği gerçek onu çok zor bir durumda bırakır.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.