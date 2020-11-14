Menajerimi Ara bu hafta yok mu? Menajerimi Ara bu hafta neden yok?

Menajerimi Ara bu hafta yok mu? Menajerimi Ara bu hafta neden yok? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta?

Canan Ergüder, Barış Falay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Menajerimi Ara bu hafta yok mu? Menajerimi Ara bu hafta neden yok? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta?

MENAJERİMİ ARA BU HAFTA YOK MU?

Sevilen dizi Menajerimi Ara bu hafta tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Her hafta yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaların çıkması sonucu böyle bir karar alındı.

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Star TV ekranlarında her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Menajerimi Ara bu hafta tekrar bölümü ile sizlerle olacak.