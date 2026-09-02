Memurlara dijital gelir yasağı: YouTube ve sosyal medya kazançlarına disiplin soruşturması

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının Youtube, sosyal medya, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden elde ettikleri gelirlerin 657 sayılı Kanun'un 'ticaret yasağı' kapsamında olduğunu YÖK'e bildirdi. YÖK'ün görüş talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmeleri de alınarak kritik bir karara imza atıldı. Son yıllarda memurlar arasında yaygınlaşan dijital içerik üreticiliği ve mobil uygulama gelirlerine ilişkin hukuki çerçeve netleşti.

YÖK'e gönderilen resmi yazıda, 657 sayılı Kanun'un 'Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı' başlıklı 28. maddesi hatırlatıldı. Memurların tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamayacakları, özel iş yeri açamayacakları ve ticari kazanç doğuran işlerde yer alamayacakları vurgulandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünde ise sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştirenler için vergi muafiyeti bulunsa da bu gelirlerin özü itibarıyla 'ticari kazanç' niteliği taşıdığı ifade edildi.

Gelir İdaresi, bir faaliyetin ticari sayılması için kazanç sağlama niyetinin şart olmadığını, organizasyonun 'kazanç sağlama potansiyeline sahip olmasının' yeterli olduğunu kaydetti. Bu kapsamda kazanç amacı gütmeksizin internet haberciliği ya da YouTube içerik üretimi yapan memurların dahi ticaret yasağını ihlal etmiş sayılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, dijital mecralardan sağlanan her türlü kazancın 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki yasaklar dahilinde olduğunu duyurdu. Vergi Kanunu'nda memurlara özel bir istisna tanınmadığı sürece bu gelirleri elde eden memurlar hakkında disiplin soruşturması ve cezai işlem uygulanmasının önü açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi