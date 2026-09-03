Memurlara köşe yazarlığı ve telif ücreti yolu açık

Devlet memurlarının köşe yazarlığı yapıp yapamayacağı ve telif ücreti alıp alamayacağı merak ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile mülga Devlet Personel Başkanlığı görüşleri incelendiğinde, belirli şartlarla bu faaliyetin mümkün olduğu görülüyor.

657 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi memurların ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Ancak köşe yazarlığı, hizmet akdine bağlı olmaksızın ve mesai saatleri dışında yapılırsa bu yasağa takılmıyor. 5846 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca da eser sahibinin mali hakları ancak sözleşmeyle devredilebileceğinden, memurlar telif ücreti alabilir.

Yine de memurların yazılarında 657 sayılı Kanun'un 7'nci maddesindeki siyasi ve ideolojik amaçlı beyan yasağına ve 15'inci maddesindeki kamu görevleri hakkında basına bilgi verme yasağına dikkat etmesi gerekiyor. Görevle ilgili bilgi içermeyen, siyasi içerik taşımayan yazılarda hakaret veya iftira bulunması halinde disiplin süreci ve suç duyurusu gündeme gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi