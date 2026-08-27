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Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Mersin'e Atandı

Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Mersin'e Atandı
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Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, atama kararıyla Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü oldu.

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, atama kararıyla Mersin İl Vergi Dairesi Müdürlüğüne görevlendirildi. Delibaş, bir süredir Ereğli'deki görevini yürütüyordu.

Yayımlanan atama kararına göre Delibaş, Mersin'deki yeni görevine başlayacak. Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü için yeni görevlendirme ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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