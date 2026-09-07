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Kampanyaya Katılan Hemşireye Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

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Kocaeli'de hastanede görevli hemşire İkra Avcı, kadın savaşçının saçının kesilmesine karşı düzenlenen saç örme kampanyasına katıldığı gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarıldı. Avcı, karara karşı idari yargıya başvurabilecek.

Kocaeli'de bir hastanede görev yapan hemşire İkra Avcı, Kuzey ve Doğu Suriye'de bir kadın savaşçının saçının kesilerek sergilenmesine karşı başlatılan saç örme kampanyasına katıldığı gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarıldı. Avcı, kararı Instagram hesabından duyurarak, "Bu yanlış karardan dönüleceğini umuyordum. Bugün itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir: 'Devlet memurluğundan çıkarılma'" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın paylaştığı tebligata göre, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı üzerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşüldü. Kurul, 19 Ağustos 2026 tarihli toplantısında Avcı'ya isnat edilen fiilin sübut bulduğuna ve teklif edilen cezanın fiille uyumlu olduğuna karar verdi. Kararda, Avcı'nın eylemi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (a) alt bendi kapsamında değerlendirildi. Söz konusu düzenleme, 'ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak' fiilleri için devlet memurluğundan çıkarma cezası öngörüyor. Tebligatta, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren idari yargıya başvurulabileceği de belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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