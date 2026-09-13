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Doçentin EYT ve Tazminat Sorusu: Görev Tazminatı Hakkı Doğar mı?

Doçentin EYT ve Tazminat Sorusu: Görev Tazminatı Hakkı Doğar mı?
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2000'de göreve başlayan, 26 yıllık hizmeti olan doçent, EYT'den emekli olmayı planlıyor. Doçent kadrosunda 2 yılı tamamlayamayacağı için makam tazminatı yerine görev tazminatı hakkının doğup doğmayacağını soruyor.

2000 yılında kamu görevine başlayan ve yaklaşık 26 yıllık hizmeti bulunan bir doçent, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında EYT'den emekli olmayı planlıyor.

Üniversitede 1. derece kazanılmış hak aylığında doçent kadrosunda görev yapan kişi, doçent unvanını daha önce almış olsa da bu kadroya yaklaşık 1,5 yıl önce atandığını belirtiyor. Emeklilik tarihine kadar doçent kadrosunda 2 yılı tamamlaması mümkün görünmeyen görevli, makam tazminatından çok görev tazminatı hakkının doğup doğmayacağını soruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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2000

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