Haberler

Askerlik Dönüşünde Mülki Amir Onayı Kaldırıldı

Askerlik Dönüşünde Mülki Amir Onayı Kaldırıldı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKGM, askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan veya sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüşünde mülki amir onayı uygulamasını sonlandırdı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan ya da sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüş süreçlerinde mülki amir onayı uygulamasını kaldırdı.

Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdür Hakan Gedikli'nin onayına sunulan 11 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla, süreç artık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doğrudan Genel Müdürlük makam onayıyla yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü

Ses getirecek açıklama: F-15 düşürdük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Pakistan ve Hindistan savaş gemileri Umman Denizi’nde çarpıştı

Ezeli düşmanların savaş gemilerinden sıcak temas! Tansiyon yükseldi
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
155 bin TL'lik bilgisayar sipariş etti, kutudan mermer çıktı

155 bin liralık bilgisayar sipariş etti, kutuyu açınca kabusu yaşadı
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...