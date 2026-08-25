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Denizli'ye 926 temizlik, 340 güvenlik kadrosu

Denizli'ye 926 temizlik, 340 güvenlik kadrosu
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için devlet okullarına 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik görevlisi kadrosu açıldığını duyurdu. Daha temiz ve güvenli okullar hedefleniyor.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kentteki devlet okullarında görevlendirilmek üzere 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik görevlisi kadrosunun açıldığını duyurdu. Subaşıoğlu, yeni eğitim dönemi öncesinde okulların daha temiz ve güvenli hale getirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kadroların eğitim kurumlarına hayırlı olmasını diledi.

Subaşıoğlu, açıklanan kadrolarla öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim göreceğini ifade etti. Okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yapan Subaşıoğlu, 'Daha temiz, daha güvenli okullar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde Denizli'deki devlet okullarında temizlik ve güvenlik hizmetlerinin bu kadrolarla güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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