Memur Teoman kimdir? Memur Teoman olayı nedir? - Haberler
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Memur Teoman kimdir? Memur Teoman olayı nedir?

Haberler.com - Gündem
Memur Teoman kimdir? Memur Teoman olayı nedir?

Memur Teoman kimdir? sorusu gündem oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok tartışılan çağrısının ardından bürokratlara yönelik yeni bir çağrı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz" ifadesini kullanmıştı. Peki, Memur Teoman kimdir? Memur Teoman olayı nedir? İşte detaylar haberimizde...

Memur Teoman olayı nedir? Reza Zarrab'ın sahte belgeyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokmaya çalıştığı altınları fark edip tutanak tutan "Memur Teoman"a atıf yapan Kılıçdaroğlu, "Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz" şeklinde paylaşım yaptı. Peki, Memur Teoman kimdir?

MEMUR TEOMAN KİMDİR?

Memur Teoman olarak bilinen Teoman Coşkun Dudak, Reza Zarrab'ın Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye sahte belgelerle altın sokmaya çalıştığını fark edip tutanak tutan gümrük müşaviridir.

Reza Zarrab'ın tüm ısrarlarına rağmen rüşvet kabul etmeyen Teoman, 'Kahraman Memur Teoman' olarak hafızalara kazındı.

Reza Zarrab, Memur Teoman için, "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok! Yok, adam almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Gündem

Memur Teoman, Gündem, Politika, Haber

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