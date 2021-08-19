Memur ne kadar zam alacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümet memur zammı teklifi!
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Memur ne kadar zam alacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümet memur zammı teklifi!

Memur ne kadar zam alacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümet memur zammı teklifi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yapıldı. Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu. Peki, Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur ne kadar zam alacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümet memur zammı teklifi!

Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturdu. Bu kez hükümet kanadını teklif verdi. Peki, Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur ne kadar zam alacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümet memur zammı teklifi! İşte detaylar haberimizde...

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturdu. Bu kez hükümet kanadını teklif verdi.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için İlk toplantı yapıldı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı.

Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor.

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