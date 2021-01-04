Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

04.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:52
Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

Almanya'da memnun kalmayanların parasını iade etme garantisiyle çalışan Avrupa'nın en büyük genelevi 'Pascha' ikinci koronavirüs dalgasına dayanamadı. Batan genelevdeki tüm çalışanlara çıkışları verildi.

Almanya'nın Köln kentinde 9 bin metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha'nın iflası açıklandı. Daha önce iflas başvurusu yapan ancak korona yardımları ve hijyen konsepti ile yeniden açılan Pascha, ikinci dalgaya dayanamadı.

"ARTIK DAYANAMAZDIK"

Almanya'da artan koronavirüs vakaları sonrasında yeniden kapanma kararları gelince, 60 sabit çalışanın işine son verildi. Pascha'yı işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, "Artık dayanamazdık. Tüm işçilere çıkış verdik ve altı rakamı bulan aylık masrafları karşılayacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

MEMNUN KALMAYANLARA PARA İADE GARANTİSİ

Hornstr.'de bulunan genelev binasının ne olacağı bilinmiyor. Her kata bir ülkenin adının verildiği, 7'nci katın adının Türkiye olduğu genelev, "Memnun kalmayanların parasını iade" garantisiyle çalışıyordu.

Günde ortalama 150 kişinin çalıştığı genelev, artık kapılarını açamayacak. Pascha'da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.

Haber Yorumları (3)
166.FİLO: ula pandemide pascha''ya kim gidecek ti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYDO: Bizim burdda memnun kalmadım diyeni dovuyolar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KASIMPAŞA: Memnun kalmamak ne demek. Tüm ergenler gitsin bir güzel rahatlasın ve memnun kalmadık desinler :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kasım Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 09:22:20. #1.15#
title