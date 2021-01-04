Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

Almanya'da memnun kalmayanların parasını iade etme garantisiyle çalışan Avrupa'nın en büyük genelevi 'Pascha' ikinci koronavirüs dalgasına dayanamadı. Batan genelevdeki tüm çalışanlara çıkışları verildi.

Almanya'nın Köln kentinde 9 bin metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha'nın iflası açıklandı. Daha önce iflas başvurusu yapan ancak korona yardımları ve hijyen konsepti ile yeniden açılan Pascha, ikinci dalgaya dayanamadı.

"ARTIK DAYANAMAZDIK"

Almanya'da artan koronavirüs vakaları sonrasında yeniden kapanma kararları gelince, 60 sabit çalışanın işine son verildi. Pascha'yı işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, "Artık dayanamazdık. Tüm işçilere çıkış verdik ve altı rakamı bulan aylık masrafları karşılayacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

MEMNUN KALMAYANLARA PARA İADE GARANTİSİ

Hornstr.'de bulunan genelev binasının ne olacağı bilinmiyor. Her kata bir ülkenin adının verildiği, 7'nci katın adının Türkiye olduğu genelev, "Memnun kalmayanların parasını iade" garantisiyle çalışıyordu.

Günde ortalama 150 kişinin çalıştığı genelev, artık kapılarını açamayacak. Pascha'da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.