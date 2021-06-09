Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Çelebi: "Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var"
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Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Çelebi: "Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var"

Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Çelebi: 'Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var'
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, "Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var. Genel başkanımızı üyeler belirler.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, "Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var. Genel başkanımızı üyeler belirler. Genel başkanın süresi birinci parti yapamazsa iki seçimi dönemi" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcıları; İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova milletvekili Özcan Özel ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy birlikte basın toplantısı düzenledi. Çelebi, PKK tarafından öldürülen Aybüke Yalçın'ı anarak sözlerine başladı. Çelebi, partinin genel duruşundan bahsederek, "Atatürk'e saygısızlığı kabul etmeyiz. Terörün her türlüsüne mesafe koyarız. Ayrımcılığa karşıyız, vatandaşı Kürt, Türk, Sünni, Alevi, kadın-erkek diye bakmayız. Ranta karşıyız. Kadına şiddet ve çocuk istismarına karşıyız. Memleket Partisi farklı, parti için demokrasi var. Genel başkanımızı üyeler belirler. Genel başkanın süresi birinci parti yapamazsa iki seçimi dönemi. Kadına değer var. Bir kadın bir erkek sıralama yapacak. Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçim belirleyecek. Ne sağ ne sol biz Cumhuriyetçi demokrasi. Atatürk Cumhuriyeti'ni evrensel demokrasi değerleriyle daha da yükselteceğiz" dedi.

Özcan Özel ise Kredi Yurtlar Kurumu borçlarından bahsederek, 5.5 milyar lira tuttuğunu belirterek, gençlerin geri ödemelerinde aksamalar olduğunu ifade etti. Özel, "300 bin öğrenciye uygulanan icra baskısı sonlandırılmalıdır. En son 2018 YÖK'ün aldığı kararla affın koşulları belirlense de, tüm mağduriyetler giderilememişti" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Memleket Partisi'nin ittifakların yanında yer almayacağını kaydetti. Çelebi daha sonra verdikleri gündemde yer alan iddiaları araştırmak için komisyon kurulması taleplerini ağaca astı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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