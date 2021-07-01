Meltem Eren'den Marliyn Monroe pozları...
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Meltem Eren'den Marliyn Monroe pozları...

Meltem Eren'den Marliyn Monroe pozları...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Meltem Eren ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar'ın objektifine Marilyn Monroe tarzı ile poz verdi. Eren'in üst ve ters acısından çekilen Marilyn Monroe fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Kıbrıs'ta yaptığı büyük konserlerle tanınan son assolist olarak işaret edilen Meltem Eren ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar'ın objektifine Marilyn Monroe tarzı ile poz verdi. Ünlü solist Meltem Eren'in üst ve ters acısından çekilen Marilyn Monroe fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenildi.

Meltem Eren'den Marliyn Monroe pozları...
Meltem Eren'den Marliyn Monroe pozları...

Kaynak: Snob Magazin

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