Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?
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Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?

06.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:43
Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?

Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan sosyal medyada trend oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor Peki, Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

MELİSA URAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Ağustos 1994

Kaç yaşında: 26 yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

1994 yılında dünyaya gele Melisa Ural, Hakan Ural ve Sibel Can çiftinin ikinci çocuğudur. Melisa Ural'ın Engincan Ural adında bir abisi ve Emir Aksüt adında bir kardeşi var.

Melisa Ural, İngiltere, London College of Communication'da İletişim Bölümü'nde üniversite eğitimini aldı.

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