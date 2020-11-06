Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?

Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan sosyal medyada trend oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Melisa Ural kimdir? Melisa Ural kaç yaşında, nereli?