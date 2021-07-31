Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'in aşkının bitme nedeni Tuba mı?

Snob Magazin, önceki gün Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'in bir yıllık ilişkisinin bittiğini gündeme getirmişti. Şenolsun ve Evirgen'in aşkının bitme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Takvim'in özel haberine göre; Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, ilişkisinde Tuba Büyüküstün krizi çıktı. İddiaya göre Evirgen, eski aşkına bayram mesajı attı. Bunu gören Şenolsun da aşkı bitirme kararı aldı.

Tuba Büyüküstün aşkıyla medyatik olan ünlü işletmeci Umut Evirgen, eski sevgilisini unutamadı. 2017'de birlikte olmaya başladığı 3 yıllık aşkı Tuba Büyüküstün'le geçtiğimiz yıl ayrıldıktan sonra kalbini oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Evirgen'in bu aşkı da hüsranla bitti.

Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti. İddiaya göre 31 yaşındaki ünlü işletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için Tuba Büyüküstün'e mesaj attı. Daha sonra Büyüküstün'den de karşı cevap geldi. O sırada Evirgen'in yanında olan Şenolsun ise bu mesajı gördü.

İşletmeci, güzel sevgilisine "Ne var bunda dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Şenolsun kriz çıkardı. Sevgilisinin eski aşkıyla görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki Melisa Şenolsun, aşkı bitirmeye karar verdi. Yüz yüze görüşmeyen Evirgen ve Şenolsun,sosyal medyada birbirlerini takip ediyor.

Kaynak: Snob Magazin