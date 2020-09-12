Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Atiye'nin ilk sezonunda Beren Saat ile öpüşme sahnesiyle adından söz ettiren Metin Akdülger, bu sezon da Melisa Şenolsun ile olan öpüşme sahnesiyle gündeme geldi.

İlk sezonu büyük bir merakla izlenen Atiye'nin 2. sezon bölümleri Netlix'te yayınlandı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur'un olduğu dizi, ikinci sezonunda Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun arasındaki sahneyle adından söz ettirdi.

GÜNDEM OLDU

Yeni sezonun ilk bölümüne damgasını vuran, Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi oldu. İkilinin sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce paylaşım yapıldı.

ATİYE'NİN KONUSU NEDİR

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.